Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 242,57 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 242,57 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 242,11 USD. Bei 249,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 282.488 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 52,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Salesforce gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

