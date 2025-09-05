Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Salesforce-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 250,62 USD.

Die Salesforce-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 250,62 USD. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 252,87 USD. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 247,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 249,22 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 306.653 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 10,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,817 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je Salesforce-Aktie an.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

