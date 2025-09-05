Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 250,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 250,05 USD. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 247,43 USD aus. Bei 249,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 899.388 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 47,57 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 9,42 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Salesforce gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

