DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Kursentwicklung im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend tiefer

08.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 250,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 250,05 USD. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 247,43 USD aus. Bei 249,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 899.388 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 47,57 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 9,42 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Salesforce gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

