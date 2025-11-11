Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce steigt am Abend

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 244,33 USD zu.

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 244,33 USD. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 245,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 241,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 425.565 Salesforce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,03 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 08.12.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

