Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Montagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salesforce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 242,39 USD ab.

Das Papier von Salesforce befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 242,39 USD ab. Bei 240,85 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 243,60 USD. Zuletzt wurden via New York 699.628 Salesforce-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 369,00 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 52,23 Prozent zulegen. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 03.09.2025 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

