Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 0,3 Prozent auf 29,30 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 29,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.140 Salzgitter-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 48,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,225 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 30,28 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 10.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -3,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,42 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Mrd. EUR gegenüber 2,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 22.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,336 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

