Kursentwicklung

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Montagnachmittag

17.11.25 16:08 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
29,14 EUR -0,08 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 0,3 Prozent auf 29,30 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 29,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.140 Salzgitter-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 48,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,225 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 30,28 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 10.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -3,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,42 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Mrd. EUR gegenüber 2,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 22.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,336 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen