Salzgitter Aktie News: Salzgitter büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,88 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,88 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 28,34 EUR. Bei 28,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 20.017 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,43 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 47,26 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,225 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,28 EUR.

Salzgitter ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salzgitter ein EPS von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,42 Prozent auf 2,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 22.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,336 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

