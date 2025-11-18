DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.415 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,01 ±-0,0%Gold4.061 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit Verlusten

18.11.25 16:08 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 28,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,56 EUR -0,58 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 28,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 28,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.422 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,01 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,225 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,28 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 10.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Am 22.03.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,336 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

