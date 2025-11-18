DAX23.348 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.040 -0,1%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Kursverlauf

18.11.25 09:22 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 28,42 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 28,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 28,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 4.811 Stück.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 15,23 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 86,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,225 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,28 EUR.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 2,20 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 22.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,336 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

