SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich SAP SE

07.08.25 16:08 Uhr
Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 256,00 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 256,00 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 257,70 EUR aus. Bei 252,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 630.608 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 183,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 28,23 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,56 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

