SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 249,55 EUR ab.
SAP SE-Aktie
Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 249,55 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 249,45 EUR nach. Bei 251,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402.541 Stück gehandelt.
Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 11,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56 EUR an.
Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
