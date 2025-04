SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 225,95 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,8 Prozent auf 225,95 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 224,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 525.705 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 25,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 27,50 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 285,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,20 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

SAP SE-Analyse: Add-Bewertung von Baader Bank für SAP SE-Aktie