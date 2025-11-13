SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagmittag südwärts

SAP SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 218,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 218,05 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 217,35 EUR. Bei 218,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.743 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,02 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 209,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,83 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,08 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

