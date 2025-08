Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 179,15 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 179,15 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 178,35 EUR. Mit einem Wert von 180,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 33.574 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 7,31 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,818 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 252,40 EUR.

Am 22.07.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

