Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 11:46 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 197,85 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 197,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.019 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,07 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,820 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

