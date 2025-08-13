DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,33 +2,0%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.197 -1,1%Euro1,1701 ±-0,0%Öl65,82 +0,1%Gold3.358 +0,1%
Schwache Nachfrage

LANXESS-Aktie: LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten - Werkschließungen

14.08.25 08:22 Uhr
LANXESS-Aktie: Prognose gekappt - was steckt hinter dem Rückzieher von LANXESS? | finanzen.net

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat auch im zweiten Quartal 2025 die maue Branchenkonjunktur zu spüren bekommen und seine Jahresprognose gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,86 EUR -0,70 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Da auch im weiteren Jahresverlauf eine anhaltend schwachen Nachfrage erwartet werde, rechnet Lanxess für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 520 und 580 Millionen Euro. Darin sei auch eine Belastung in Höhe von 10 Millionen durch Liefereinschränkungen eines Chlorlieferanten, teilte der Konzern mit. Bislang war LANXESS von einem bereinigten EBITDA zwischen 600 und 650 Millionen Euro ausgegangen.

"Das konjunkturelle Umfeld hat sich in den vergangenen Monaten nochmal deutlich eingetrübt", sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert laut der Mitteilung. "Zusätzlich sorgen die anhaltenden Zolldiskussionen mit den USA für hohe Unsicherheit in den Märkten und erschweren die Lage für die europäische Chemieindustrie. Und aktuell ist keine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht."

LANXESS schließt Werke - 50 Millionen Euro sollen gespart werden

Der Chemiekonzern LANXESS schließt im schwierigen Wirtschaftsumfeld Betriebe. Die Hexan-Oxidation am Standort Krefeld-Uerdingen sei nun bereits zum Ende des zweiten Quartals 2025 eingestellt worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen für das zweite Quartal mit. Ursprünglich war der Schritt, der 60 Mitarbeiter betrifft, für 2026 geplant. Zudem solle die Produktion von Aromachemikalien am britischen Standort Widnes (rund 70 Mitarbeiter) 2026 eingestellt sowie die Brom-Produktion US-Standort El Dorado effizienter gestaltet werden. Alle Maßnahmen sollen ab Ende 2027 zu dauerhaften jährlichen Einsparungen von 50 Millionen Euro führen, wie es weiter hieß. 2025 fallen zunächst aber Einmalkosten von rund 25 Millionen Euro an, die im zweiten Quartal verbucht wurden.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, LANXESS

