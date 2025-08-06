DAX24.191 +1,1%ESt505.333 +1,3%Top 10 Crypto16,14 +4,8%Dow43.924 -0,6%Nas21.247 +0,4%Bitcoin100.255 +1,7%Euro1,1638 -0,2%Öl66,65 -0,5%Gold3.391 +0,7%
Dow Jones-Kursverlauf

Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt mittags zurück

07.08.25 18:00 Uhr
Der Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,14 EUR 0,62 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
189,00 EUR 5,14 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
355,50 EUR -21,50 EUR -5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
60,14 EUR 0,42 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
68,10 EUR -0,30 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
447,85 EUR -2,25 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,18 EUR 1,30 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
214,60 EUR 1,25 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
228,30 EUR -0,30 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
36,58 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
284,45 EUR -6,45 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
96,95 EUR -2,30 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
43.935,5 PKT -257,6 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen

Um 17:58 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,66 Prozent auf 43.902,90 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 17,823 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,008 Prozent fester bei 44.196,61 Punkten in den Handel, nach 44.193,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43.852,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 44.498,43 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,409 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.406,36 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.05.2025, einen Stand von 41.113,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38.763,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,56 Prozent nach oben. Bei 45.054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 3,08 Prozent auf 219,81 USD), NVIDIA (+ 1,16 Prozent auf 181,51 USD), Coca-Cola (+ 0,67 Prozent auf 69,98 USD), Amazon (+ 0,37 Prozent auf 223,13 USD) und Verizon (+ 0,24 Prozent auf 42,45 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Caterpillar (-3,16 Prozent auf 414,20 USD), Salesforce (-2,67 Prozent auf 242,51 USD), Walt Disney (-1,99 Prozent auf 112,88 USD), Visa (-1,89 Prozent auf 333,33 USD) und Travelers (-1,64 Prozent auf 263,18 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15.485.296 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,725 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen