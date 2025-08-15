Schwacher Handel in New York: S&P 500 in der Verlustzone

NYSE-Handel im Blick

Derzeit legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,10 Prozent auf 6.443,42 Punkte zurück. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49,983 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,102 Prozent tiefer bei 6.443,20 Punkten in den Montagshandel, nach 6.449,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.455,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.437,70 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 18.07.2025, bei 6.296,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.958,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 5.554,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit The Trade Desk A (+ 6,14 Prozent auf 55,32 USD), Bath Body Works (+ 4,99 Prozent auf 30,11 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4,71 Prozent auf 328,75 USD), Lumen Technologies (+ 4,63 Prozent auf 4,64 USD) und Enphase Energy (+ 4,38 Prozent auf 36,37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Electronic Arts (-3,68 Prozent auf 168,25 USD), Intel (-3,52 Prozent auf 23,70 USD), Coterra Energy (-3,08 Prozent auf 23,29 USD), Palantir (-2,65 Prozent auf 172,48 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-2,34 Prozent auf 766,82 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23.502.304 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,765 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net