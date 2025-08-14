Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück
Der S&P 500 verzeichnete am Freitagabend Verluste.
Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,29 Prozent auf 6.449,80 Punkte abwärts. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 50,305 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,272 Prozent auf 6.486,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.468,54 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 6.481,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.441,85 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,941 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6.243,76 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Wert von 5.916,93 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 15.08.2024, mit 5.543,22 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 9,90 Prozent zu Buche. 6.481,34 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 11,98 Prozent auf 304,01 USD), Enphase Energy (+ 8,13 Prozent auf 34,84 USD), Sealed Air (+ 5,83 Prozent auf 31,58 USD), Centene (+ 5,79 Prozent auf 28,49 USD) und Tapestry (+ 5,28 Prozent auf 100,74 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Applied Materials (-14,07 Prozent auf 161,76 USD), KLA-Tencor (-8,42 Prozent auf 874,94 USD), Lam Research (-7,33 Prozent auf 99,51 USD), Cisco (-4,47 Prozent auf 66,20 USD) und Micron Technology (-3,53 Prozent auf 120,87 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 64.163.957 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
