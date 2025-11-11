DAX24.057 +0,4%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.360 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.115 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Blick auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag im Minus

11.11.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 92,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
93,60 EUR 0,45 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 92,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 91,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,05 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.264 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 33,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,95 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 11,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 EUR je Scout24-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,39 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 02.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen