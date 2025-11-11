Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 92,25 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 92,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 91,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,05 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.264 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 33,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,95 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 11,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 EUR je Scout24-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,39 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 02.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie