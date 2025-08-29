DAX23.994 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag fester

01.09.25 09:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 238,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
238,85 EUR 0,70 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,50 EUR. Bei 238,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 29.951 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,49 Prozent. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,33 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,47 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

