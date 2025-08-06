DAX23.932 ±0,0%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,38 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagvormittag nach

07.08.25 09:24 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 218,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
216,55 EUR -1,95 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 218,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 214,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 216,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 107.966 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 152,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,33 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,65 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
04.07.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.07.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
02.07.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.07.2025Siemens OutperformBernstein Research
27.06.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
05.06.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen