Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 218,10 EUR abwärts.
Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 218,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 214,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 216,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 107.966 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 152,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,33 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,30 EUR an.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,65 EUR je Siemens-Aktie.
