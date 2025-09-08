Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 229,45 EUR ab.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 229,45 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 228,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,85 EUR. Bisher wurden heute 104.187 Siemens-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 43,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,34 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens