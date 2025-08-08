Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit roter Tendenz

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 229,15 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 229,15 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 228,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 234,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.267 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 6,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,40 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 32,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,30 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

