Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 233,80 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 233,80 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 237,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 477.837 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 16.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,70 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 32,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,17 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 19,38 Mrd. EUR gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,68 EUR je Aktie.

