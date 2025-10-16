Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 240,35 EUR ab.
Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 240,35 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 240,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 242,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.436 Siemens-Aktien umgesetzt.
Bei 250,15 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 241,44 EUR für die Siemens-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Siemens-Aktie.
