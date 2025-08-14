Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag schwächer

Kurs der Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 233,10 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 233,10 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 231,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204.913 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,04 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 45,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,32 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

