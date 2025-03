Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 222,85 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 222,85 EUR nach. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.920 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,87 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,39 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 228,44 EUR an.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,71 EUR, nach 3,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 18,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Erstmals seit Jahren: DAX-Firmen streichen Arbeitsplätze

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Nachmittag im Minus