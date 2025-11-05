Siemens Healthineers rechnet für das neue Jahr mit weniger Gewinn

DOW JONES--Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 5,9 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,39 Euro verbucht und damit die eigenen Ziele erreicht. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen aus Erlangen allerdings mit weniger Gewinn. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 1,00 Euro Dividende bekommen nach 95 Cent vor Jahresfrist.

"Trotz eines herausfordernden Umfelds haben wir ein weiteres erfolgreiches Jahr abgeschlossen", sagte Vorstandschef Bernd Montag.

Im vierten Geschäftsquartal (per Ende September) hat sich das vergleichbare währungsbereinigte Wachstum mit 3,7 Prozent überraschend deutlich abgeschwächt. Nominal lag der Umsatz mit 6,32 Milliarden Euro knapp auf Vorjahresniveau. Wachstum verzeichnete vor allem das Geschäft mit bildgebenden Geräten wie CT und MRT.

Das bereinigte EBIT blieb mit 1,1 Milliarden Euro um 2 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück, so dass die Marge um 30 Basispunkte auf 17,4 Prozent zurückging. Handelszölle belasteten alle Geschäftsbereiche. Analysten hatten nach einer von Vara Research erstellten Schätzung im Mittel mit einer leichten Steigerung auf 1,128 Milliarden Euro und einem vergleichbaren Wachstum von 4,8 Prozent gerechnet.

Im neuen Geschäftsjahr 2025/26 plant Siemens Healthineers mit einem vergleichbaren Wachstum von 5 bis 6 Prozent und einem Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie auf 2,20 bis 2,40 Euro. Analysten hatten eine Prognose von 2,48 Euro auf dem Zettel.

