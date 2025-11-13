DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.320 +2,0%Euro1,1585 -0,1%Öl62,75 +0,1%Gold4.211 +0,4%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Asiens Märkte uneinig -- Siemens will 30 Prozent Healthineers-Aktien Aktionären übertragen -- NEL, VW, Talanx, PVA TePla im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Formycon-Aktie: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust Formycon-Aktie: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust
Siemens setzt auf Digitalgeschäft

13.11.25 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
247,85 EUR -4,55 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Siemens Healthineers AG
44,93 EUR -0,34 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens setzt in den kommenden Jahren auf den Ausbau seines Digitalgeschäfts. Dieses soll bis 2030 im Schnitt jährlich um 15 Prozent wachsen und seine Umsätze so verdoppeln, teilte das Unternehmen im Vorfeld seines Investorentages am Donnerstag in München mit. Dazu will Siemens in den nächsten drei Jahren eine Milliarde Euro in die Skalierung von Künstlicher Intelligenz (KI) investieren.

Für den Gesamtkonzern erhöhte Siemens seine Umsatzerwartungen und erwartet mittelfristig ein vergleichbares Erlöswachstum von 6 bis 9 Prozent. Ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten soll weiterhin im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.

Nicht mehr enthalten ist in dieser Prognose Siemens Healthineers - Siemens hatte am Vortag angekündigt, sich von seiner Medizintechniktochter trennen zu wollen./nas/mis

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens BuyJefferies & Company Inc.
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
