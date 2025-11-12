DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.405 -0,3%Bitcoin87.685 -1,3%Euro1,1593 +0,1%Öl62,73 -3,7%Gold4.201 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Siemens will 30 Prozent Healthineers-Aktien seinen Aktionären übertragen

12.11.25 19:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
14,65 USD 3,29 USD 28,96%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
251,75 EUR 3,15 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
45,13 EUR 0,36 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Siemens will seine Beteiligung an der Medizintechniktochter Healthineers um 30 Prozent reduzieren und damit entkonsolidieren. Vorzugsweise sollen die Aktien in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG übertragen werden, teilte der Technologiekonzern in München mit. Die konkrete Struktur und der Zeitplan sollen bis zum zweiten Quartal 2026 erarbeitet werden. Derzeit hält Siemens noch rund 67 Prozent der Healthineers-Aktien.

Wer­bung

Das Vorhaben muss von den Aktionären von Konzernmutter und -tochter gebilligt werden. Mittelfristig soll die Healthineers-Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung reduziert werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 13:05 ET (18:05 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shoulder Innovations

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shoulder Innovations

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
13:06Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:06Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen