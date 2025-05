Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 70,12 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 70,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 71,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,90 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.078 Stück gehandelt.

Am 02.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 18,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,056 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,50 EUR.

Siemens Energy gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,893 EUR in den Büchern stehen haben wird.

