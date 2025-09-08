Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Mittag zu

Siemens Energy im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 92,52 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,18 EUR. Bei 93,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 575.686 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,44 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,441 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

