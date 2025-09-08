DAX23.768 +0,2%ESt505.388 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1703 -0,1%Öl66,96 +0,7%Gold3.657 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Mittag zu

10.09.25 12:05 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
93,28 EUR 2,24 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 92,52 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,18 EUR. Bei 93,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 575.686 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,44 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,441 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Analyse: Underperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research

Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf

Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Das treibt den Elektro- und Energietechnikhersteller an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen