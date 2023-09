Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 12,36 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 12,36 EUR nach oben. Bei 12,42 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,19 EUR. Bisher wurden heute 940.043 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 50,20 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -3,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -3,968 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

