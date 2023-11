Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 10,83 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,83 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 10,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 631.879 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 129,19 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 19,06 EUR angegeben.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,132 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

