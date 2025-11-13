DAX24.061 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.987 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
SMA Solar Aktie News: SMA Solar knickt am Nachmittag ein

13.11.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar knickt am Nachmittag ein

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,2 Prozent auf 28,92 EUR ab.

Aktien
SMA Solar AG
28,28 EUR -2,38 EUR -7,76%
Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 5,2 Prozent auf 28,92 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 26,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 191.123 SMA Solar-Aktien.

Bei 31,12 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,61 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 164,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

