SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 29,84 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 29,84 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,60 EUR nach. Mit einem Wert von 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 158.053 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 31,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 4,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Spannende Spekulation vor Neunmonatsbericht