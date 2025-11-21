SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 32,90 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 32,90 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 32,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.969 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 35,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 9,00 Prozent wieder erreichen. Bei 11,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,53 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,67 EUR je SMA Solar-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.11.2025. Das EPS lag bei -2,94 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 449,88 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 300,37 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -4,372 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMA Solar: Das Schlimmste überstanden?

SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel