Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

S&P 500-Kursentwicklung

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag klettert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,81 Prozent auf 6.391,07 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49,225 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,301 Prozent fester bei 6.359,08 Punkten, nach 6.340,00 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.392,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.355,22 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.225,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.663,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wies der S&P 500 5.319,31 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 8,90 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6.427,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NortonLifeLock (+ 9,18 Prozent auf 30,87 USD), Gilead Sciences (+ 8,59 Prozent auf 119,76 USD), Albemarle (+ 7,04 Prozent auf 74,99 USD), Monster Beverage (+ 6,13 Prozent auf 64,53 USD) und Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 118,13 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil The Trade Desk A (-37,30 Prozent auf 55,38 USD), Under Armour (-21,08 Prozent auf 5,24 USD), Under Armour (-20,26 Prozent auf 5,00 USD), Microchip Technology (-5,19 Prozent auf 62,79 USD) und Akamai (-4,90 Prozent auf 71,10 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.660.545 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

