Starkes Geschäftsmodell

Scout24-Aktie in Grün: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro

06.11.25 09:38 Uhr
Bernstein gibt Scout24 grünes Licht - Aktienkursziel 125 Euro - Aktie im Plus | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
100,00 EUR 1,00 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren.

Die Scout24-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,65 Prozent auf 100,20 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Scout24

