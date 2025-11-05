Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 8,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,51 EUR. Bei 8,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 22.002 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 60,95 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Abschläge von 15,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,147 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,90 EUR.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,710 EUR je Stellantis-Aktie.

