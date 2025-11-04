Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Stellantis-Kurs

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 8,69 EUR.

Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,7 Prozent auf 8,69 EUR nach. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,63 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.599 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 58,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 16,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 10,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,678 EUR je Aktie aus.

