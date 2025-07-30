Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis gewinnt am Mittag

Kurs der Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 7,69 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Bei 7,75 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,67 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 178.733 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Mit Abgaben von 5,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,243 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,83 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,908 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung