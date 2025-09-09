DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.537 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,68 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Mittwochnachmittag im Minus

10.09.25 16:11 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 7,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
7,47 EUR -0,17 EUR -2,24%
Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 7,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,48 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.083 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Bei 14,58 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 3,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,243 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,908 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
