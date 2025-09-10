Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 7,50 EUR.

Das Papier von Stellantis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 7,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 7,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.918 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,29 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,224 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,83 EUR.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,847 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung