Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 7,95 EUR ab.
Die Stellantis-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 7,95 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 7,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87.023 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 9,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,83 EUR aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
