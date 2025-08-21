Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 8,35 EUR.

Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,35 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 8,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.828 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,29 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 13,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,90 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.



