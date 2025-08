Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 79,22 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 79,22 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,40 EUR aus. Bei 78,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 41.317 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. 57,79 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,11 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

