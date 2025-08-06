DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Symrise im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag stärker

07.08.25 12:07 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 80,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
80,36 EUR -0,34 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 80,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 80,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.465 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 55,32 Prozent Luft nach oben. Bei 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 106,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

