Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 79,54 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 79,54 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 80,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.891 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 2,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Symrise-Aktie.

